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Журналист: Почеттино подписал контракт с «ПСЖ»

28 Декабря 2020, 08:34,

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Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, находившийся последний год без работы, трудоустроился в «ПСЖ», утверждает в своем «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным инсайдера, аргентинский специалист подписал с парижским грандом долгосрочное трудовое соглашение.

Напомним, что немец Томас Тухель был отправлен в отставку с поста рулевого команды 24-го декабря, за полгода до истечения контракта.

По итогам 17 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 35 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Лиона» составляет одно очко.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
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