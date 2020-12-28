Журналист: Почеттино подписал контракт с «ПСЖ»

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, находившийся последний год без работы, трудоустроился в «ПСЖ», утверждает в своем «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным инсайдера, аргентинский специалист подписал с парижским грандом долгосрочное трудовое соглашение.

Напомним, что немец Томас Тухель был отправлен в отставку с поста рулевого команды 24-го декабря, за полгода до истечения контракта.

По итогам 17 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 35 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Лиона» составляет одно очко.