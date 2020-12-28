«ПСЖ» заплатит Тухелю 6 млн евро за расторжение контракта

Экс-тренер французского «ПСЖ» Томас Тухель договорился со своим бывшим клубом о сумме компенсации за досрочное прекращение сотрудничества. Как сообщает издание Bild, немецкий специалист получит шесть миллионов евро за расторжение трудового договора.

Ранее сообщалось, что новым рулевым парижского гранда станет аргентинец Маурисио Почеттино, известный по работе в лондонском «Тоттенхэме» и каталонском «Эспаньоле».

Тухель пользуется большим спросом среди европейских грандов. О заинтересованности к немецкому специалисту ранее заявили лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и каталонская «Барселона».