Состояние здоровья экс-президента «Марселя» Тапи ухудшилось

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28 Декабря 2020, 00:05,
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Бывший президент «Марселя» Бернар Тапи в интервью TF 1 ответил на вопрос о состоянии здоровья в текущий момент.
«Я чувствовал себя совсем не хорошо в начале лета, мы сделали томографию. А там 20% новых опухолей, а мои старые удвоились», - заявил он. «Поэтому мы остановились и искали другое экспериментальное лечение, так как обычные методы лечения не работали».
Бернар Тапи с 1986 по 1994 год являлся президентом «Марселя». При нём команда 5 раз подряд становилась чемпионом страны и выиграла Лигу чемпионов. Но затем из-за финансовых махинаций он был приговорён к двум годам тюрьмы в 1995 году.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Марсель, Бернар Тапи