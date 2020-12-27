Халк может усилить «Сент-Этьен»

Нападающий Халк может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает Correio de Manha, интерес к бразильскому футболисту проявляет «Сент-Этьен», который занимает только четырнадцатое место в турнирной таблице Лиги 1 и нуждается в усилении атакующей линии.

Ранее Халка сватали в «Вулверхэмптон», однако новые правила подписания футболистов, связанные с выходом Великобритании из ЕС с 1 января, делают такой переход почти невозможным, поскольку футболист переходит не из чемпионатов топ-5 и с 2016 года не играл за сборную Бразилии.

Халк зимой достанется новому клубу бесплатно на правах свободного агента.