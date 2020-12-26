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Доменек возглавил «Нант», первую команду топ-дивизиона за 10 лет

26 Декабря 2020, 21:37,

Евро-Футбол.Ру

Французский «Нант» объявил о подписании контракта с Раймоном Доменеком, который будет тренировать команду до конца текущего сезона.

- Я очень счастлив и горд присоединиться к легендарному клубу. Не могу дождаться начала работы, постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы вернуть клуб на тот уровень, на котором он достоин находиться. Отдельная благодарность Вальдемару и Франку Кита за предоставленную возможность вернуться на поле и вывести команду на волшебное дерби с «Ренном» 6 января. Вперед, «Нант»! - приводит слова нового наставника клубный сайт.

Доменек тренировал сборную Франции с 2004 по 2010 год и в 2006 году становился чемпионом мира. После того отрезка у 68-летнего специалиста была только одна команда - «Бретань» (2016-19).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Нант, Раймон Доменек
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