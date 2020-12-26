Икарди решил остаться в «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Мауро Икарди принял решение относительно своей дальнейшей карьеры. Как сообщает издание Footmercato, форвард решил остаться в «ПСЖ», цвета которого защищает с сентября 2019-го года.

Икарди хотел бы поработать под руководством своего соотечественника Маурисио Почеттино. Этот специалист является главным претендентом на пост рулевого парижского гранда после отставки Томаса Тухеля.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Икарди принял участие в пяти поединках, отметившись двумя забитыми мячами.

Ранее СМИ сообщали об интересе к аргентинцу со стороны «Милана» и туринского «Ювентуса».