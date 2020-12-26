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Почеттино подписался на аккаунт «ПСЖ» в «Инстаграме»

26 Декабря 2020, 09:52,

twitter.com

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино оформил подписку на клубный аккаунт французского «ПСЖ» в «Инстаграме». Это можно увидеть, если посмотреть подписки бывшего тренера лондонского «Тоттенхэма» в социальной сети.

Ранее стало известно об отставке немца Томаса Тухеля с поста главного тренера парижского гранда. По информации французских СМИ, Почеттино является основным претендентом на освободившееся место. Стороны уже якобы согласовали контракт на три года.

После 17 туров чемпионата Франции парижский гранд набрал 35 баллов и занимает третью позицию в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
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