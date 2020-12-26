Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Монако» выставит на трансфер четырёх футболистов

26 Декабря 2020, 09:24,

Global Look Press

Боссы французского «Монако» намерены расстаться с некоторыми игроками в грядущее зимнее трансферное окно. Об этом информирует издание Footmercato.

Согласно данным источника, в январе монегаски собираются выставить на трансфер следующих футболистов: защитника Страхиню Павловича, хавбеков Самуэля Грандсира и Юссефа Аит-Беннасера, фоварда Генри Оньекуру.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции «Монако» провел 17 поединков, по результатам которых набрал 27 баллов. Команда занимает шестое место в турнирной таблице.

Следующий матч монегаски проведут против «Лорьяна» шестого января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Монако, Трансферы футбола - зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола