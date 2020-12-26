«Монако» выставит на трансфер четырёх футболистов

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26 Декабря 2020, 09:24,
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Боссы французского «Монако» намерены расстаться с некоторыми игроками в грядущее зимнее трансферное окно. Об этом информирует издание Footmercato.
Согласно данным источника, в январе монегаски собираются выставить на трансфер следующих футболистов: защитника Страхиню Павловича, хавбеков Самуэля Грандсира и Юссефа Аит-Беннасера, фоварда Генри Оньекуру.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции «Монако» провел 17 поединков, по результатам которых набрал 27 баллов. Команда занимает шестое место в турнирной таблице.
Следующий матч монегаски проведут против «Лорьяна» шестого января.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Монако, Трансферы футбола - зима 2021