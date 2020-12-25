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Причиной увольнения Тухеля мог стать расистский скандал в матче «ПСЖ» - «Истанбул»

25 Декабря 2020, 10:46,

Global Look Press

Стала известна одна из причин ухода немецкого специалиста Томаса Тухеля с поста главного тренера «ПСЖ». Как сообщает журналист Ромен Молина, у наставника возник конфликт с подопечными во время скандального матча группового этапа Лиги чемпионов против «Истанбул Башакшехира».

Поединок был прерван из-за того, что запасной рефери Себастьян Колцеску назвал тренера турецкого клуба Пьера Вебо «черным». После этого «ПСЖ» отправился в раздевалку. Однако Тухель настаивал, чтобы игроки вернулись на поле. Футболисты негативно отреагировали на требование тренера, что стало причиной конфликта.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера парижского гранда займет аргентинец Маурисио Почеттино.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Томас Тухель
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
25 Декабря 2020, 13:11

Тухель просто физрук , повсюду выезжал за счет того что приходил в команду после Клоппа , потом загонял ее в говно , странно что этого не видят ,,спецы ,, его уровень это Котбус или Бохум

1
odessa83234
25 Декабря 2020, 12:50

Эта версия - бред!
Настоящая причина довольно банальна. Как только руководство договорилось с Почеттино, Тухеля пнули под зад. Они бы и раньше это сделали, но выход в финал ЛЧ спутал все карты.

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