Причиной увольнения Тухеля мог стать расистский скандал в матче «ПСЖ» - «Истанбул»

Стала известна одна из причин ухода немецкого специалиста Томаса Тухеля с поста главного тренера «ПСЖ». Как сообщает журналист Ромен Молина, у наставника возник конфликт с подопечными во время скандального матча группового этапа Лиги чемпионов против «Истанбул Башакшехира».

Поединок был прерван из-за того, что запасной рефери Себастьян Колцеску назвал тренера турецкого клуба Пьера Вебо «черным». После этого «ПСЖ» отправился в раздевалку. Однако Тухель настаивал, чтобы игроки вернулись на поле. Футболисты негативно отреагировали на требование тренера, что стало причиной конфликта.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера парижского гранда займет аргентинец Маурисио Почеттино.