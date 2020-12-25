Причиной увольнения Тухеля мог стать расистский скандал в матче «ПСЖ» - «Истанбул»

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25 Декабря 2020, 10:46,
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Стала известна одна из причин ухода немецкого специалиста Томаса Тухеля с поста главного тренера «ПСЖ». Как сообщает журналист Ромен Молина, у наставника возник конфликт с подопечными во время скандального матча группового этапа Лиги чемпионов против «Истанбул Башакшехира».
Поединок был прерван из-за того, что запасной рефери Себастьян Колцеску назвал тренера турецкого клуба Пьера Вебо «черным». После этого «ПСЖ» отправился в раздевалку. Однако Тухель настаивал, чтобы игроки вернулись на поле. Футболисты негативно отреагировали на требование тренера, что стало причиной конфликта.
Ранее сообщалось, что пост главного тренера парижского гранда займет аргентинец Маурисио Почеттино.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Томас Тухель
Тухель просто физрук , повсюду выезжал за счет того что приходил в команду после Клоппа , потом загонял ее в говно , странно что этого не видят ,,спецы ,, его уровень это Котбус или Бохум
Эта версия - бред!
Настоящая причина довольно банальна. Как только руководство договорилось с Почеттино, Тухеля пнули под зад. Они бы и раньше это сделали, но выход в финал ЛЧ спутал все карты.