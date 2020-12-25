Почеттино заключит с «ПСЖ» контракт на 3 года

Бывший наставник лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в ближайшее время должен занять пост главного тренера «ПСЖ». Согласно информации журналиста Николо Скиры, стороны подпишут трехлетнее соглашение.

48-летний специалист заменит у руля французского гранда немца Томаса Тухеля, занимавшего пост рулевого команды с 14-го мая 2018-го года.

Напомним, что Почеттино находится в статусе безработного с ноября 2019-го года. До «Тоттенхэма» Маурисио отметился работой в «Саутгемптоне» (2013-2014) и каталонском «Эспаньоле» (2009-2012).

После 17 туров Лиги 1 «ПСЖ» набрал 35 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице.