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Мбаппе попрощался с Тухелем

24 Декабря 2020, 22:51,

Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе попрощался с главным тренером клуба Томасом Тухелем.

«Никто не забудет вашу работу здесь. Вы вписали важную страницу в историю клуба. Благодарю вас, тренер», - написал Мбаппе в «Инстаграме».

Сегодня во французских СМИ появилась информация, что Тухель, контракт которого с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона, будет уволен из клуба в ближайшее время. Наставником парижан должен стать Маурисио Почеттино.

После семнадцати туров «ПСЖ» занимает третье место в чемпионате Франции, отставая от лидирующего «Лиона» лишь на один зачётный балл. Французский вышел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первую строчку в группе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Томас Тухель
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