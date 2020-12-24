Мбаппе попрощался с Тухелем

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе попрощался с главным тренером клуба Томасом Тухелем.

«Никто не забудет вашу работу здесь. Вы вписали важную страницу в историю клуба. Благодарю вас, тренер», - написал Мбаппе в «Инстаграме».

Сегодня во французских СМИ появилась информация, что Тухель, контракт которого с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона, будет уволен из клуба в ближайшее время. Наставником парижан должен стать Маурисио Почеттино.

После семнадцати туров «ПСЖ» занимает третье место в чемпионате Франции, отставая от лидирующего «Лиона» лишь на один зачётный балл. Французский вышел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первую строчку в группе.