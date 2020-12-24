«ПСЖ» заплатит Тухелю и его тренерскому штабу 7 млн евро в случае увольнения

Стало известно, какую сумму получит наставник «ПСЖ» Томас Тухель и его тренерский штаб в случае увольнения.

Как сообщает Leparisen, парижский клуб должен выплатить зарплату Тухелю и его помощникам за полгода. Общая сумма составит порядка семи миллионов евро.

Сегодня в СМИ появилась информация, что руководство приняло решение отправить Тухеля в отставку, несмотря на то, что клуб под его руководством выиграл несколько трофеев и вышел в финал Лиги чемпионов.

После семнадцати туров «ПСЖ» занимает третье место в чемпионате Франции, имея в своём активе тридцать пять очков.

Главным претендентом на пост главного тренера «ПСЖ» является Маурисио Почеттино.