Мусса Дембеле пропустит до двух месяцев из-за нелепой травмы

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле получил необычную травму на тренировке команды. 24-летний игрок неудачно завершил спринтерский рывок и столкнулся с забором тренировочной базы, что обернулось переломом руки. Как сообщает L’Equipe, Дембеле уже был прооперирован, ему придется пропустить порядка шести-восьми недель.

Мусса Дембеле оценивается в 40 млн евро. В текущем сезоне он забил один гол в 16 официальных матчах. Воспитанник «ПСЖ» ранее также играл в составе «Фулхэма» и «Селтика».

После 16 туров в чемпионате Франции лионцы делят первое место с «Лиллем» и на одно очко опережают «Пари Сен-Жермен».