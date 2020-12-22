Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мусса Дембеле пропустит до двух месяцев из-за нелепой травмы

22 Декабря 2020, 23:13,

Евро-Футбол.Ру

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле получил необычную травму на тренировке команды. 24-летний игрок неудачно завершил спринтерский рывок и столкнулся  с забором тренировочной базы, что обернулось переломом руки. Как сообщает L’Equipe, Дембеле уже был прооперирован, ему придется пропустить порядка шести-восьми недель.

Мусса Дембеле оценивается в 40 млн евро. В текущем сезоне он забил один гол в 16 официальных матчах. Воспитанник «ПСЖ» ранее также играл в составе «Фулхэма» и «Селтика».

После 16 туров в чемпионате Франции лионцы делят первое место с «Лиллем» и на одно очко опережают «Пари Сен-Жермен».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лион, Мусса Дембеле
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
odessa83234
22 Декабря 2020, 23:39

ЕФ!
Фотографию поменяйте! Это не тот Мусса Дембеле.
У вас даже в статье указаны ВСЕ клубы, за которые он играл, но "Тоттенхэма" среди них нет.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола