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Тухель – о Кине: «Он знает свою роль в команде»

22 Декабря 2020, 18:52,

Global Look Press

Наставник «ПСЖ» Томас Тухель высказался о нападающем Мойзе Кине, выступающем в парижском клубе на правах аренды.

«Он обладает скоростью и феноменальной физической подготовкой, которые необходимы в некоторых матчах. Мойзе – скромный парень, он знает свою роль в команде. Кин всегда готов работать и сражаться в любом матче», - цитирует Тухеля журналист Джонатан Джонсон в «Твиттере».

20-летний нападающий сыграл пятнадцать матчей за «ПСЖ» во всех сезонах нынешнего турнира, забил восемь голов и отдал одну голевую передачу. Права на Кина принадлежат «Эвертону». В арендном соглашении не предусмотрено право выкупа.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Томас Тухель, Мойзе Кин
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