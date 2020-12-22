Тухель – о Кине: «Он знает свою роль в команде»

Наставник «ПСЖ» Томас Тухель высказался о нападающем Мойзе Кине, выступающем в парижском клубе на правах аренды.

«Он обладает скоростью и феноменальной физической подготовкой, которые необходимы в некоторых матчах. Мойзе – скромный парень, он знает свою роль в команде. Кин всегда готов работать и сражаться в любом матче», - цитирует Тухеля журналист Джонатан Джонсон в «Твиттере».

20-летний нападающий сыграл пятнадцать матчей за «ПСЖ» во всех сезонах нынешнего турнира, забил восемь голов и отдал одну голевую передачу. Права на Кина принадлежат «Эвертону». В арендном соглашении не предусмотрено право выкупа.