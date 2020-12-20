Бывший защитник сборной Франции и «Сочи» Адиль Рами высказался о проблеме расизма в современном мире.

«В детстве и юности я научился справляться с расизмом. Мне говорили: «Адиль, мы хотим оскорбить тебя, потому что ты араб, но тебе нужно жить с этим». Я воспитывал себя именно так. Но если честно, то это не самый лучший подход, потому что в один момент ты можешь сорваться.

Однажды я на своей Audi остановился на светофоре, рядом со мной припарковалась другая машина и ее водитель сказал мне: «Эй, малыш, иди и верни машину, которую ты арендовал». Я был в шоке и даже не смог ответить. Хуже всего то, что он говорил это при своих детях», - цитирует Рами L'Equipe.