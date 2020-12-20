«Лион» разгромил «Ниццу» и стал лидером Лиги 1

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20 Декабря 2020, 00:55,
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По итогам матча 16-го тура Лиги 1 против «Ниццы» «Лион» возглавил турнирную таблицу. «Ткачи» меньше владели мячом, но позволили сопернику лишь дважды пробить в сторону ворот, а сами постоянно наносили результативные удары, остановившись лишь при счете 4:1.
«Ницца» идет 12-й, а «Лион» стал первым, на очко опережая «Лилль», и на два - «ПСЖ».
Протокол игры
|32' Депай Мемфис (0:1)
|39' Кадевере Тино (0:2)
|(1:2) Гуйри Амин 44'
|63' Экамби Карл Токо (1:3)
|73' Ауа Уссем (1:4)
Бенитес Вальтер • Данилюк Флавиус • Бамбу Робсон • Нсоки Стенли • Лотомба Жордан • Будауи Хишем • Тюрам Кефрен • 57'Камара Ассан 62' ( Ндой Дан ( 62') • Лопеш Рони 74' ( Труйе Алексис ( 74') • Гуйри Амин • Клод-Морис Алексис 62' ( Аталь Юсеф ( 62')
Запасные: Пельмар Анди • Кари Судейссе • Бен-Сегир Салим • Кардинал Йоан • Маю Хишам • Пионнье Тэо
Лопеш Антони • Дюбуа Лео • Фильо Марсело • Денайер Джейсон 81' ( Бенламри Джамеледдин ( 81') • Корне Максвелл 66' 79' ( Дембеле Мусса II ( 79') • Пакета Лукас • Бруно Моура • Ауа Уссем 87' ( Шерки Райан ( 87') • Кадевере Тино 79' ( Де Шильо Маттиа ( 79') • Депай Мемфис 87' ( Лукас Жан ( 87') • Экамби Карл Токо
Запасные: Бар Мельвен • Поллерсбек Юлиан • Какере Максанс • Диоманде Синали
19 декабря. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лион, Ницца