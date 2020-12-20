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«Лион» разгромил «Ниццу» и стал лидером Лиги 1

20 Декабря 2020, 00:55,

Global Look Press

По итогам матча 16-го тура Лиги 1 против «Ниццы» «Лион» возглавил турнирную таблицу. «Ткачи» меньше владели мячом, но позволили сопернику лишь дважды пробить в сторону ворот, а сами постоянно наносили результативные удары, остановившись лишь при счете 4:1.

«Ницца» идет 12-й, а «Лион» стал первым, на очко опережая «Лилль», и на два - «ПСЖ».

Протокол игры  
Ницца 1:4 Лион
    32' Депай Мемфис (0:1)
    39' Кадевере Тино (0:2)
(1:2) Гуйри Амин 44'    
    63' Экамби Карл Токо (1:3)
    73' Ауа Уссем (1:4)
Бенитес Вальтер Данилюк Флавиус Бамбу Робсон Нсоки Стенли Лотомба Жордан Будауи Хишем Тюрам Кефрен   57' Камара Ассан   62' (Ндой Дан (   62') Лопеш Рони   74' (Труйе Алексис (   74') Гуйри Амин Клод-Морис Алексис   62' (Аталь Юсеф (   62')
Запасные: Пельмар Анди Кари Судейссе Бен-Сегир Салим Кардинал Йоан Маю Хишам Пионнье Тэо
Лопеш Антони Дюбуа Лео Фильо Марсело Денайер Джейсон   81' (Бенламри Джамеледдин (   81') Корне Максвелл   66'   79' (Дембеле Мусса II (   79') Пакета Лукас Бруно Моура Ауа Уссем   87' (Шерки Райан (   87') Кадевере Тино   79' (Де Шильо Маттиа (   79') Депай Мемфис   87' (Лукас Жан (   87') Экамби Карл Токо
Запасные: Бар Мельвен Поллерсбек Юлиан Какере Максанс Диоманде Синали
19 декабря. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лион, Ницца
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