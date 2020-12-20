«Лион» разгромил «Ниццу» и стал лидером Лиги 1

По итогам матча 16-го тура Лиги 1 против «Ниццы» «Лион» возглавил турнирную таблицу. «Ткачи» меньше владели мячом, но позволили сопернику лишь дважды пробить в сторону ворот, а сами постоянно наносили результативные удары, остановившись лишь при счете 4:1.

«Ницца» идет 12-й, а «Лион» стал первым, на очко опережая «Лилль», и на два - «ПСЖ».