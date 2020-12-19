Стало известно, когда Головин вернётся на поле

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда российский полузащитник Александр Голвоин вернётся на поле.

«В эти выходные Головина не будет в составе. Я рад, что он снова тренируется с нами. Я общался с медицинским персоналом. Александр поправляется, но рисковать пока не стоит. Ждем его возвращения в первой игре января», - цитирует Ковача пресс-служба французского клуба.

Головин не выходил на поле с августа. В нынешнем сезоне россиянин принял участие лишь в двух матчах «Монако».

После пятнадцати туров «монегаски» занимают восьмое место в чемпионате Франции, имея в своём активе 23 очка.