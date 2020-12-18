Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Блан возвращается к тренерской деятельности спустя 4 года

18 Декабря 2020, 23:43,

twitter.com

Французский наставник Лоран Блан согласился подписать контракт с катарским «Аль-Райяном». Его помощником станет Франк Пасси.

Последним местом работы 55-летнего специалиста был французский «ПСЖ». В 2016 году он заключил с командой долгосрочный 4-летний контракт, но после вылета в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» руководство осталось недовольным его работой и по окончании сезона расторгло с ним контракт.

«Аль-Райян» в текущем сезоне после девяти туров находится на шестой строчке из двенадцати с 13 очками в чемпионате Катара, отставая от первой строчки на 12 очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лоран Блан, Аль-Райян
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола