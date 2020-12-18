Блан возвращается к тренерской деятельности спустя 4 года

Французский наставник Лоран Блан согласился подписать контракт с катарским «Аль-Райяном». Его помощником станет Франк Пасси.

Последним местом работы 55-летнего специалиста был французский «ПСЖ». В 2016 году он заключил с командой долгосрочный 4-летний контракт, но после вылета в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» руководство осталось недовольным его работой и по окончании сезона расторгло с ним контракт.

«Аль-Райян» в текущем сезоне после девяти туров находится на шестой строчке из двенадцати с 13 очками в чемпионате Катара, отставая от первой строчки на 12 очков.