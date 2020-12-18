В «Ницце» ждут Дольберга к январю

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18 Декабря 2020, 21:33,
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Главный тренер «Ниццы» Адриан Урся перед матчем с «Лионом» рассказал о состоянии форварда команда Каспера Дольберга.
«Он не готов на 100%, а в нашей ситуации нам нужны игроки на 100%. Я очень на него рассчитываю. Идея состоит в том, чтобы дать ему время полнценно восстановиться, и он поможет нам в январе», - сказал наставник клуба.
Согласно медицинскому заявлению клуба, датчанин страдает от аддуктивного тендинита. Он пропустит ближайшие игры с «Лионом» и «Лорьяном».
В текущем сезоне Лиги 1 Каспер Дольберг провёл 9 игр и забил 3 мяча.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ницца, Каспер Дольберг, Адриан Урся