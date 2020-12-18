«Продолжай так же, я поймаю тебя»: Виллаш-Боаш поссорился с журналистом

Португальский наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш вступил в конфликт с журналистом, написавшим статью с критикой в отношении тренера, во время пресс-конференции после поединка 13-го тура чемпионата Франции против «Ренна». Встреча завершилась поражением провансальцев со счетом 1:2.

«Продолжай так же, я поймаю тебя. Если у меня будет возможность поймать тебя... Продолжай в том же ключе», - передает слова специалиста издание RMC Sport.

По итогам 13 туров чемпионата Франции «Марсель» набрал 27 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Виллаш-Боаша проведут на своем поле против «Реймса» 19-го декабря.