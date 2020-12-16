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Полузащитник «Метца» Н'Дорам приговорен к одному году условно за автокатастрофу, в которой его одноклубник получил тяжёлые травмы

16 Декабря 2020, 17:54,

Евро-Футбол.Ру

Уголовный суд Реймса вынес приговор по делу полузащитника «Метца» Кевин Н'Дорам, который стал виновником автокатастрофы, произошедшей в 2019 году. Кевин отделался несерьезными повреждениями, а вот его одноклубник Мануэль Кабит, находившийся в машине, получил травму, которая привела к параличу нижних конечностей.

Как сообщает Lequipe, Н'Дорам приговорен к одному году условно за опасное вождение с превышением скорости. Помимо этого, футболисту выписан штраф в размере 10000 евро и запрет на получение прав на год.

У 24-летнего футболиста есть десять дней на подачу апелляции. В настоящее время он продолжает восстанавливаться после разрыва ахиллова сухожилия.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Метц, Кевин Н'Дорам, Мануэль Кабит
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