Уголовный суд Реймса вынес приговор по делу полузащитника «Метца» Кевин Н'Дорам, который стал виновником автокатастрофы, произошедшей в 2019 году. Кевин отделался несерьезными повреждениями, а вот его одноклубник Мануэль Кабит, находившийся в машине, получил травму, которая привела к параличу нижних конечностей.

Как сообщает Lequipe, Н'Дорам приговорен к одному году условно за опасное вождение с превышением скорости. Помимо этого, футболисту выписан штраф в размере 10000 евро и запрет на получение прав на год.

У 24-летнего футболиста есть десять дней на подачу апелляции. В настоящее время он продолжает восстанавливаться после разрыва ахиллова сухожилия.