Мбаппе сменил имидж (фото)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сменил имидж.

Французский футболист выложил в «Инстаграм» фотографию с голубыми волосами.

21-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В нынешнем сезоне Килиан сыграл пятнадцать матчей за парижский клуб, забил двенадцать голов и отдал восемь голевых передач.

В последнее время в СМИ всё чаще и чаще появляются слухи о том, что Мбаппе летом может покинуть Францию. Одним из главных претендентов на нападающего является мадридский «Реал».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость на данный момент оценивается в 180 миллионов евро.