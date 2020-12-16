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Мбаппе сменил имидж (фото)

16 Декабря 2020, 17:19,

Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сменил имидж.

Французский футболист выложил в «Инстаграм» фотографию с голубыми волосами.

21-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В нынешнем сезоне Килиан сыграл пятнадцать матчей за парижский клуб, забил двенадцать голов и отдал восемь голевых передач.

В последнее время в СМИ всё чаще и чаще появляются слухи о том, что Мбаппе летом может покинуть Францию. Одним из главных претендентов на нападающего является мадридский «Реал».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость на данный момент оценивается в 180 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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