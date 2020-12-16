Оньекуру, которым интересовался ЦСКА, решил перейти в «Галатасарай»

Форвард Генри Оньекуру, правами на которого владеет французский «Монако», может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом информирует издание Fanatik.

Согласно данным источника, 23-летний нигерийский нападающий, интерес к которому проявлял московский ЦСКА, решил перейти в стамбульский «Галатасарай». За этот клуб Оньекуру уже дважды выступал на правах аренды.

Форвард играл за «Галатасарай» в сезоне-2018/2019 и во второй половине минувшей кампании. В текущем розыгрыше французского чемпионата 1 африканец принял участие в четырех встречах, не отметившись результативными действиями.