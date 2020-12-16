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Оньекуру, которым интересовался ЦСКА, решил перейти в «Галатасарай»

16 Декабря 2020, 11:18,

Global Look Press

Форвард Генри Оньекуру, правами на которого владеет французский «Монако», может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом информирует издание Fanatik.

Согласно данным источника, 23-летний нигерийский нападающий, интерес к которому проявлял московский ЦСКА, решил перейти в стамбульский «Галатасарай». За этот клуб Оньекуру уже дважды выступал на правах аренды.

Форвард играл за «Галатасарай» в сезоне-2018/2019 и во второй половине минувшей кампании. В текущем розыгрыше французского чемпионата 1 африканец принял участие в четырех встречах, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Галатасарай, Трансферы футбола - зима 2021, Генри Оньекуру
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