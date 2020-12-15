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Ковач: «Нам не хватает Головина, но точную дату его возвращения назвать сложно»

15 Декабря 2020, 20:54,

twitter.com

Главный тренер «Монако» Нико Ковач в очередной раз ответил на вопрос о восстановлении полузащитника Александра Головина от травмы.

«Нам не хватает Александра. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы в нашем составе стало на одного игрока высочайшего уровня больше. Повторюсь, надеюсь, что он вернется как можно скорее. Точную дату называть сложно. Я общаюсь с медперсоналом, они говорят, что пока рано. Мы не хотим рисковать, необходимо, чтобы Головин был готов на 100%. Если его восстановление займет еще одну, две или три недели, то мы в любом случае будем ждать. Он нам нужен не на три игры, а на всю оставшуюся часть сезона», - цитирует Ковача пресс-служба «Монако».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Александр Головин, Нико Ковач
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