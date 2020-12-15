​Тухель рассказал, когда Неймар вернётся на поле

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался по поводу состояния нападающего Неймара. Бразилец, напомним, в игре с «Лионом» покинул поле на носилках, но, к счастью, избежал серьёзного повреждения.

«Неймар сможет сыграть против «Лилля» на выходных. Что касается завтрашнего матча против «Лорьяна», то есть надежда, но нет уверенности. Завтра Неймара снова посмотрят врачи», - сказал Тухель на пресс-конференции.

В сезоне 2020/2021 Неймар провёл за «ПСЖ» двенадцать матчей во всех соревнованиях. В них бразилец забил девять голов и отдал пять результативных передач.