Мендес: «Хочу извиниться перед Неймаром, не хотел причинить ему вред»

Полузащитник «Лиона» Тьяго Мендес извинился перед нападающим «ПСЖ» Неймаром, которому он нанес травму во вчерашнем матче.

«Хочу извиниться перед Неймаром. Надеюсь, что с ним всё в порядке. Я ни в коем случае не хотел причинить ему вред. Мы все знаем, что Неймар является одним из лучших футболистов в мире. Я, как и все бразильцы, восхищаюсь его игрой и надеюсь, что у него нет серьезной травмы. Пусть он поскорее поправится и будет продолжать радовать болельщиков. Еще раз приношу свои искренние извинения», - сказал Мендес на видео, опубликованном в «Инстаграме» футболиста.

Напомним, что Неймар покинул поле лишь на носилках.