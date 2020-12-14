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Мендес: «Хочу извиниться перед Неймаром, не хотел причинить ему вред»

14 Декабря 2020, 15:51,

Global Look Press

Полузащитник «Лиона» Тьяго Мендес извинился перед нападающим «ПСЖ» Неймаром, которому он нанес травму во вчерашнем матче.

«Хочу извиниться перед Неймаром. Надеюсь, что с ним всё в порядке. Я ни в коем случае не хотел причинить ему вред. Мы все знаем, что Неймар является одним из лучших футболистов в мире. Я, как и все бразильцы, восхищаюсь его игрой и надеюсь, что у него нет серьезной травмы. Пусть он поскорее поправится и будет продолжать радовать болельщиков. Еще раз приношу свои искренние извинения», - сказал Мендес на видео, опубликованном в «Инстаграме» футболиста.

Напомним, что Неймар покинул поле лишь на носилках.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Неймар, Тьяго Мендес
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