Неймар избежал перелома лодыжки

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14 Декабря 2020, 14:23,
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Нападающий «ПСЖ» Неймар прошел первую часть медицинского обследования. Бразилец получил повреждение в концовке вчерашнего матча с «Лионом» (0:1).
Как сообщает Le Parisien, лидер французского клуба избежал перелома. Остальные подробности повреждения Неймара станут известны позднее, бразильцу предстоит пройти МРТ.
Напомним, что нападающий покинул поле на носилках.
28-летний бразилец сыграл двенадцать матчей за «ПСЖ» в нынешнем сезоне во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять голевых передач. Отметим, что контракт Неймара с «парижанами» действует до 30 июня 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ПСЖ, Неймар