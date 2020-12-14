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Неймар избежал перелома лодыжки

14 Декабря 2020, 14:23,

Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Неймар прошел первую часть медицинского обследования. Бразилец получил повреждение в концовке вчерашнего матча с «Лионом» (0:1).

Как сообщает Le Parisien, лидер французского клуба избежал перелома. Остальные подробности повреждения Неймара станут известны позднее, бразильцу предстоит пройти МРТ.

Напомним, что нападающий покинул поле на носилках.

28-летний бразилец сыграл двенадцать матчей за «ПСЖ» в нынешнем сезоне во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять голевых передач. Отметим, что контракт Неймара с «парижанами» действует до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Неймар
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