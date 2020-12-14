Мбаппе высказался о контракте с «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о возможном продлении контракта с французским клубом. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2022-го года.

«Я принимаю все решения со своими родными. Благодаря этому я поднимаюсь выше и сейчас нахожусь здесь. Родители всегда оказывают мне поддержку. Они подсказывают мне, как поступить в различных ситуациях. Мне повезло, что они у меня есть», - приводит слова нападающего портал Goal.

Мбаппе защищает цвета парижского гранда с лета 2017-го года. В нынешнем сезоне Лиги 1 Килиан провел десять поединков, отметившись десятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.