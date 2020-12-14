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«ПСЖ» повторил клубный антирекорд сезона-2009/2010

14 Декабря 2020, 09:29,

Global Look Press

Столичный «ПСЖ» встречался с «Лионом» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Парижская команда потерпела домашнее поражение со счетом 0:1. Единственный гол забил Тино Кадевере в концовке первого тайма.

Подопечные Томаса Тухеля потерпели уже четыре неудачи в 14 турах Лиги 1. Это худшее выступление команды с сезона-2009/2010, когда парижане также потерпели четыре поражения в 14 турах.

Ранее «ПСЖ» в сезоне-2020/2021 проиграл «Лансу» (0:1), «Марселю» (0:1) и «Монако» (2:3).

После 14 туров парижский гранд, набрав 28 баллов, располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Следующий поединок «ПСЖ» проведет на своем поле против «Лорьяна» 16-го декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ
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