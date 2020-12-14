«Лион» обыграл «ПСЖ» в гостях и сбросил команду Тухеля сразу на третье место

Четырнадцатый тур чемпионата Франции завершился центральным матчем – «ПСЖ» принимал «Лион».

Посреди недели «ПСЖ» оказался втянут в расистский скандал. Парижан задело по касательной. Румынский арбитр и штаб «Истанбула» не поняли друг друга на бровке, а футболистам Тухеля из-за этого пришлось растягивать матч на сутки. Такая ситуация в нынешнем графике топ-клубов – непозволительный стресс. «ПСЖ» явно разозлился на соперников из Турции, устроив им форменный разгром – 5:1. Причём три первых гола прилетели за укороченный первый тайм.

Свою группу Лиги чемпионов парижане выиграли, теперь можно переключиться на чемпионат Франции, где нет привычного отрыва. «Лилль» подвинул парижан с первой строчки, «Лион» отстаёт всего-то на два очка. «Ткачи» просто ненавидят «ПСЖ» и всеми силами бьются в очных матчах, а одна победа меняет команды местами. У «Лиона», кстати, шикарная серия наметилась к матчу с «ПСЖ»: четыре победы в Лиге 1 с общим счётом 9:2.

Против парижан «ткачи», конечно же, вышли с удвоенным настроем, однако могли пропустить ещё в дебюте матча: Верратти шикарной диагональю запустил в прорыв Флоренци, Алессандро прострелил, а Мойзе Кину сантиметров не хватило до гола. Старался молодой англичанин, однако старт «ПСЖ» без Килиана Мбаппе всегда напрягает. Вот и в этот раз атака парижан совсем не блистала, «Лион» не ощущал того давления, что получил «Истанбул». Постепенно «ткачи» осмелели, выправили ситуацию, а в конце первого тайма «смертельно» укололи.

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Тино Кадевере даже два шанса на гол получил. Сначала он сместился с правого края в центр и мощно пробил в дальний угол, пустив мяч мимо створа. А уже через минуту Кимпембе ужасающей передачей пожарил сферу Карлу Токо Экамби, тот снабдил передачей всё того же Тино Кадевере, и нападающий «Лиона» реализовал выход один на один с Кейлором Навасом – 0:1. «ПСЖ» пропустил и пропустил заслуженно.

Первый тайм хозяева завершили с одним ударом в створ ворот Антони Лопеша, но, что удивительно – не спешили исправлять ситуацию после перерыва. «Лион» отлично связал соперника по рукам и ногам, сам в атаку не рвался и «ПСЖ» не позволял лишнего. Мбаппе, Эррера и Рафинья вышли в атаку, но ситуация никоим образом не изменилась. «ПСЖ» просто играл плохо. У «Лиона», кстати, моментов поболее было. Лукас Пакета ловко сместился к краю штрафной площади, откуда по уходящей траектории пробил в дальний угол – Кейлор Навас справился.

Так ничего и не придумал «ПСЖ» Томаса Тухеля, уступив «Лиону» дома, пусть и на восьмой компенсированной минуте Тьяго Мендес был удалён за фол на Неймаре. Ничего эта красная карточка уже изменить не могла. Особенно удивила безвольная игра хозяев в атаке, всего один удар в створ ворот соперника – неожиданность. «Лион» обыграл парижан и взобрался на вторую строчку, догнав по очкам «Лилль». «ПСЖ» упал сразу на третью позицию.