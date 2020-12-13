​Неймар сделал татуировку с цитатой Кобе Брайанта

Звёздный нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар сделал татуировку на правом бедре. Футболист нанёс известную цитату легендарного баскетболиста Кобе Брайанта: «Люди не понимают, насколько я одержим победами».

Напомним, Кобе Брайант погиб в конце января в авиакатастрофе. Легендарному баскетболисту был только 41 год.

В сезоне 2020/2021 Неймар провёл за «ПСЖ» одиннадцать матчей во всех соревнованиях. В них бразилец забил девять голов и отдал пять результативных передач. Действующий контракт Неймара с парижанами рассчитан до конца июня 2022 года.

Ранее Неймар показал компьютерные игры, в которые любит играть.