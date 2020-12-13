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​Неймар сделал татуировку с цитатой Кобе Брайанта

13 Декабря 2020, 14:59,

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Звёздный нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар сделал татуировку на правом бедре. Футболист нанёс известную цитату легендарного баскетболиста Кобе Брайанта: «Люди не понимают, насколько я одержим победами».

Напомним, Кобе Брайант погиб в конце января в авиакатастрофе. Легендарному баскетболисту был только 41 год.

В сезоне 2020/2021 Неймар провёл за «ПСЖ» одиннадцать матчей во всех соревнованиях. В них бразилец забил девять голов и отдал пять результативных передач. Действующий контракт Неймара с парижанами рассчитан до конца июня 2022 года.

 

 

Ранее Неймар показал компьютерные игры, в которые любит играть. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар, Кобе Брайант
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Комментарии (1)
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Master8
13 Декабря 2020, 15:09

Окей, а к Неймару эта цитата как относится?

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