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«Марсель» продлил победную серию, одолев «Монако»

12 Декабря 2020, 20:55,

Global Look Press

В центральном матче 14-го тура играли набравшие ход «Марсель» и «Монако», которые здорово играли в предыдущих матчах. Сегодня же обилия моментов не было, а хозяева к 13-й минуте обеспечили себе задел в два гола благодаря ударам головой от Флорьяна Товена  и Дарио Бенедетто. «Монако» ответил результативной попыткой за 10 минут до свистка, это Виссам Бен-Йеддер реализовал 11-метровый - 2:1. Это шестая победа «Марселя» кряду, команда с 27 очками вплотную подобралась к «ПСЖ».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин все еще вне заявки.

Протокол игры  
Марсель 2:1 Монако
(1:0) Товен Флорьян 5'    
(2:0) Бенедетто Дарио 13'    
    80' Бен-Йеддер Виссам (2:1)
Манданда Стив Сакаи Хироки Альваро Гонсалес II Чалета-Цар Дуе Нагатомо Юто Ронжье Валентин Камара Бубакар   76' Сансон Морган   25' (Гуйе Пап (   25') Кюизанс Микаэль   65' (Жермен Валер (   65') Товен Флорьян   78'   87' (Энрике Луис III (   87') Бенедетто Дарио   87' (Балерди Леонардо (   87')
Запасные: Перрен Люка Стротман Кевин Пеле Йоанн Хауи Саиф-Эдин Аке Марли
Манноне Вито Агилар Рубен Дисаси Аксель   67' Бадиашиле Бенуа   46' (Марипан Гильермо (   46') Кайо Энрике   69' (Балло-Туре Фоде (   69') Диоп Софьян Чуамени Орельен   76' (Мийо Энцо (   76') Фофана Юссуф   43' Желсон Мартиньш   59' (Пеллегри Пьетро (   59') Фолланд Кевин   58' (Йоветич Стеван (   58') Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Маецки Радослав Геббельс Виллем Матазо Элио Матсима Крислен
12 декабря. Стадион "Велодром" (Марсель).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Марсель
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