«Марсель» продлил победную серию, одолев «Монако»

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12 Декабря 2020, 20:55,
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В центральном матче 14-го тура играли набравшие ход «Марсель» и «Монако», которые здорово играли в предыдущих матчах. Сегодня же обилия моментов не было, а хозяева к 13-й минуте обеспечили себе задел в два гола благодаря ударам головой от Флорьяна Товена и Дарио Бенедетто. «Монако» ответил результативной попыткой за 10 минут до свистка, это Виссам Бен-Йеддер реализовал 11-метровый - 2:1. Это шестая победа «Марселя» кряду, команда с 27 очками вплотную подобралась к «ПСЖ».
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин все еще вне заявки.
Протокол игры
|(1:0) Товен Флорьян 5'
|(2:0) Бенедетто Дарио 13'
|80' Бен-Йеддер Виссам (2:1)
Манданда Стив • Сакаи Хироки • Альваро Гонсалес II • Чалета-Цар Дуе • Нагатомо Юто • Ронжье Валентин • Камара Бубакар • 76'Сансон Морган 25' ( Гуйе Пап ( 25') • Кюизанс Микаэль 65' ( Жермен Валер ( 65') • Товен Флорьян 78' 87' ( Энрике Луис III ( 87') • Бенедетто Дарио 87' ( Балерди Леонардо ( 87')
Запасные: Перрен Люка • Стротман Кевин • Пеле Йоанн • Хауи Саиф-Эдин • Аке Марли
Манноне Вито • Агилар Рубен • Дисаси Аксель • 67'Бадиашиле Бенуа 46' ( Марипан Гильермо ( 46') • Кайо Энрике 69' ( Балло-Туре Фоде ( 69') • Диоп Софьян • Чуамени Орельен 76' ( Мийо Энцо ( 76') • Фофана Юссуф • 43'Желсон Мартиньш 59' ( Пеллегри Пьетро ( 59') • Фолланд Кевин 58' ( Йоветич Стеван ( 58') • Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Маецки Радослав • Геббельс Виллем • Матазо Элио • Матсима Крислен
12 декабря. Стадион "Велодром" (Марсель).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Марсель