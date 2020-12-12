«Марсель» продлил победную серию, одолев «Монако»

В центральном матче 14-го тура играли набравшие ход «Марсель» и «Монако», которые здорово играли в предыдущих матчах. Сегодня же обилия моментов не было, а хозяева к 13-й минуте обеспечили себе задел в два гола благодаря ударам головой от Флорьяна Товена и Дарио Бенедетто. «Монако» ответил результативной попыткой за 10 минут до свистка, это Виссам Бен-Йеддер реализовал 11-метровый - 2:1. Это шестая победа «Марселя» кряду, команда с 27 очками вплотную подобралась к «ПСЖ».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин все еще вне заявки.