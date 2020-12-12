«ПСЖ» назвал минимальную сумму за трансфер Неймара

Руководство «ПСЖ» обозначило минимальную сумму, за которую готово расстаться с бразильским нападающим Неймаром, об этом рапортует издание L'Equipe.

Согласно данным источника, французский гранд не расстанется с 28-летним форвардом менее чем за 100 миллионов евро. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2022-го года.

Неймар перебрался в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017-го года. За его трансфер парижский клуб заплатил рекордные 222 миллиона евро.

В текущем сезоне Лиги 1 бразилец принял участие в шести встречах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.