«ПСЖ» назвал минимальную сумму за трансфер Неймара

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12 Декабря 2020, 09:00,
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Руководство «ПСЖ» обозначило минимальную сумму, за которую готово расстаться с бразильским нападающим Неймаром, об этом рапортует издание L'Equipe.
Согласно данным источника, французский гранд не расстанется с 28-летним форвардом менее чем за 100 миллионов евро. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2022-го года.
Неймар перебрался в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017-го года. За его трансфер парижский клуб заплатил рекордные 222 миллиона евро.
В текущем сезоне Лиги 1 бразилец принял участие в шести встречах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Неймар, Трансферы футбола - зима 2021