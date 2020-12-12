Головин не сыграет с «Марселем»

Полузащитник «Монако» Александр Головин не примет участия в субботнем матче с «Марселем».

Российский футболист не вошёл в список футболистов, которые готовы сыграть сегодня.

Напомним, что Головин продолжает восстановление от травмы, которую он получил ещё в августе в матче с «Метцем». С того времени россиянин на поле не появлялся.

Отметим, что главный тренер «Монако» Нико Ковач на прошлой неделе заявил, что травма оказалась более серьезной, чем казалось изначально, по этой причине Головин должен будет пропустить ещё две недели.

После тринадцати туров «Монако» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своём активе 23 очка.