Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Объявлена дата проведения матча за Суперкубок Франции

11 Декабря 2020, 08:12,

Global Look Press

Стала известна дата и место проведения поединка за Суперкубок Франции. Как сообщила профессиональная лига страны, матч состоится на стадионе «Болларт Делелис» в Лансе 13-го января 2021-го года.

В поединке за трофей встретятся чемпион и обладатель кубка страны минувшего сезона «ПСЖ» и вторая команда чемпионата Франции - «Марсель».

В сезоне-2020/2021 парижский гранд набрал 28 баллов и занимает первую строчку в турнирной таблице Лиги 1. Что касается «Марселя», то подопечные Андре Виллаша-Боаша с 24 очками располагаются на четвертой позиции. При этом у провансальцев есть две игры в запасе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Марсель
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола