Объявлена дата проведения матча за Суперкубок Франции

Стала известна дата и место проведения поединка за Суперкубок Франции. Как сообщила профессиональная лига страны, матч состоится на стадионе «Болларт Делелис» в Лансе 13-го января 2021-го года.

В поединке за трофей встретятся чемпион и обладатель кубка страны минувшего сезона «ПСЖ» и вторая команда чемпионата Франции - «Марсель».

В сезоне-2020/2021 парижский гранд набрал 28 баллов и занимает первую строчку в турнирной таблице Лиги 1. Что касается «Марселя», то подопечные Андре Виллаша-Боаша с 24 очками располагаются на четвертой позиции. При этом у провансальцев есть две игры в запасе.