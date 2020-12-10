Неймар ответил на вопрос о своём будущем в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехиром» (5:1) ответил на вопрос о своем будущем во французском клубе. В прошедшей встрече бразилец оформил хет-трик.

«Я счастлив в «ПСЖ». Меня все устраивает в клубе. Я вообще не думал об уходе. Нам нужно обсудить все с руководством, с которым у меня сложились прекрасные отношения. Посмотрим, что произойдет в будущем», - приводит слова нападающего RMC Sport.

Действующий контракт бразильца с парижским клубом рассчитан до лета 2022-го года.

В текущем сезоне Лиги 1 Неймар принял участие в шести поединках, отметившись тремя голами и тремя ассистами.