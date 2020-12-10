Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Президент «ПСЖ»: «Мбаппе и Неймар хотят остаться»

10 Декабря 2020, 00:24,

Global Look Press

В среду вечером «ПСЖ» разгромил в Лиге чемпионов «Истанбул Башакшехир» со счётом 5:1 и вышел в плей-офф с первого места в группе. Неймар стал автором хет-трика, а Килиан Мбаппе записал на свой счёт дубль. Контракты бразильца и француза рассчитаны до средины 2022 года. После игры комментарий по поводу будущего футболистов сделал президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

«Мы начали переговоры, чтобы сохранить Килиана Мбаппе и Неймара. Я чувствую уверенность, потому что они хотят остаться здесь», - рассказал Аль-Хелаифи RMC Sport.

Добавим, что слухи то и дело связывают Неймара и Килиана Мбаппе с испанскими грандами – «Барселоной» и «Реалом».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе, Нассер Аль-Хелаифи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
10 Декабря 2020, 00:35

«Мбаппе и Неймар хотят остаться»
========================
ай подальше от расистов типа алтулки-лабуса.. )))

0
ARTUR
10 Декабря 2020, 00:28

и флаг им в руки )) каждому

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола