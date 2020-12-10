​Президент «ПСЖ»: «Мбаппе и Неймар хотят остаться»

В среду вечером «ПСЖ» разгромил в Лиге чемпионов «Истанбул Башакшехир» со счётом 5:1 и вышел в плей-офф с первого места в группе. Неймар стал автором хет-трика, а Килиан Мбаппе записал на свой счёт дубль. Контракты бразильца и француза рассчитаны до средины 2022 года. После игры комментарий по поводу будущего футболистов сделал президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

«Мы начали переговоры, чтобы сохранить Килиана Мбаппе и Неймара. Я чувствую уверенность, потому что они хотят остаться здесь», - рассказал Аль-Хелаифи RMC Sport.

Добавим, что слухи то и дело связывают Неймара и Килиана Мбаппе с испанскими грандами – «Барселоной» и «Реалом».