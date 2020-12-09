Нападающий «ПСЖ» Неймар намекнул на желание продлить контракт с «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение бразильского форварда рассчитано до конца июня 2022 года.

«Идея с уходом из «ПСЖ» не приходила мне в голову. Нам нужно поговорить, у нас хорошие отношения. Я очень счастлив, и мы увидим, что случится в будущем», - приводит слова Неймара Get French Football News, ссылаясь на RMC.

В среду Неймар оформил хет-трик в матче против «Истанбула Башакшехир». «ПСЖ» выиграл со счётом 5:1 и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места, опередив «РБ Лейпциг» по результатам личных встреч.