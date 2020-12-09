Тухель был на грани увольнения перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель был на грани увольнения из французского клуба.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, немецкий специалист был бы отправлен в отставку в том случае, если бы «ПСЖ» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:3) в Лиге чемпионов.

Отметим, что «парижане» уже гарантировали себе выход из группы в Лиге чемпионов, если «ПСЖ» сегодня победит «Истанбул Башакшехир», то займет первое место в турнирной таблице.

Что касается чемпионата Франции, то и там дела у «ПСЖ» идут неплохо, после тринадцати туров подопечные Тухеля занимают первую строчку, имея в своём активе 28 очков.