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Тухель был на грани увольнения перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

09 Декабря 2020, 17:44,

Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель был на грани увольнения из французского клуба.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, немецкий специалист был бы отправлен в отставку в том случае, если бы «ПСЖ» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:3) в Лиге чемпионов.

Отметим, что «парижане» уже гарантировали себе выход из группы в Лиге чемпионов, если «ПСЖ» сегодня победит «Истанбул Башакшехир», то займет первое место в турнирной таблице.

Что касается чемпионата Франции, то и там дела у «ПСЖ» идут неплохо, после тринадцати туров подопечные Тухеля занимают первую строчку, имея в своём активе 28 очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Томас Тухель
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Комментарии (1)
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2
Марченко Максим
09 Декабря 2020, 17:54

С ПСЖ всё понятно,там увольняют на раз два ,,а вот почему Сульшера держат в МЮ это непонятно ,после такого провала ему стоило бы самому подать в отставку .

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