«ПСЖ» объявил об уходе Хесе

Руководство французского «ПСЖ» объявило о прекращении сотрудничества с испанским нападающим Хесе Родригесом. Стороны расторгли трудовое соглашение, которое было рассчитано до лета 2021-го года, по обоюдному согласию, об этом рапортует пресс-служба клуба.

«Клуб желает Хесе всего наилучшего в дальнейшей карьере», - гласит сообщение пресс-службы парижского клуба.

Напомним, что в 2016-м году нападающий перебрался в «ПСЖ» из мадридского «Реала» за 25 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Родригес принял участие в двух поединках, проводя на поле в среднем 12 минут.