«ПСЖ» объявил об уходе Хесе

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07 Декабря 2020, 09:58,
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Руководство французского «ПСЖ» объявило о прекращении сотрудничества с испанским нападающим Хесе Родригесом. Стороны расторгли трудовое соглашение, которое было рассчитано до лета 2021-го года, по обоюдному согласию, об этом рапортует пресс-служба клуба.
«Клуб желает Хесе всего наилучшего в дальнейшей карьере», - гласит сообщение пресс-службы парижского клуба.
Напомним, что в 2016-м году нападающий перебрался в «ПСЖ» из мадридского «Реала» за 25 миллионов евро.
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Родригес принял участие в двух поединках, проводя на поле в среднем 12 минут.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Хесе Родригес