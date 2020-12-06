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Бекхэм: «Я хотел бы по-прежнему быть футболистом, чтобы играть с Мбаппе»

06 Декабря 2020, 18:51,

Global Look Press

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм лестно отозвался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Я хотел бы по-прежнему быть футболистом, потому играть с таким нападающим, как Килиан, было бы для меня мечтой. Вы даете мяч ему хоть куда, он до него доберется.

Больше всего меня поражает то, что он является скромным, у него есть голова на плечах. Я очень ценю его, как личность – это заставило меня полюбить его ещё больше. Видеть то, как молодой парень с огромным талантом добивается отличных результатов – это важно для него, для клуба, для его семьи и болельщиков», - цитирует Бекхэма Telefoot.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Дэвид Бекхэм, Килиан Мбаппе
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