Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Лилль» переиграл «Монако» в матче за второе место в Лиге 1

06 Декабря 2020, 16:53,


В центральном матче 13-го тура чемпионата Франции «Лилль» и «Монако» спорили за выход на второе место. Игра получилась упорной, и первый гол был забит лишь на 53-й минуте, когда Жонатан Иконе собрал около себя соперников и вывел на удар Джонатана Дэвида. Спустя 12 минут «доги» провели быструю атаку, которую завершил недавно вышедший на замену Юсуф Язиджи. «Монако» ответил голом Пьетро Пеллегри на 90-й минуте.

Отметим, что россиянин Александр Головин пока остается вне заявки своей команды. После этой неудачи «Монако» остается четвертым, «Лилль» - второй с отставанием в два очка от «ПСЖ».

Протокол игры  
Лилль 2:1 Монако
(1:0) Дэвид Джонатан 53'    
(2:0) Язиджи Юсуф 65'    
    90' Пеллегри Пьетро (2:1)
Меньян Майк Джало Тьягу   64'   83' (Лихаджи Исаак (   83') Фонте Жозе Ботман Свен Мандава Рейнилду Иконе Жонатан   69' (Веа Тимоти (   69'   90') Андре Бенжамин   69' (Шека (   69') Сумаре Бубакари Бамба Джонатан   83' (Брадарич Домагой (   83') Дэвид Джонатан   62' (Язиджи Юсуф (   62') Йилмаз Бурак
Запасные: Сумаоро Адама Ниассе Шейх Писсуто Эухенио Карнезис Орестис
Манноне Вито Агилар Рубен Дисаси Аксель Бадиашиле Бенуа   80' (Марипан Гильермо (   80') Кайо Энрике   58' (Фабрегас Сеск (   58') Диоп Софьян Фофана Юссуф Чуамени Орельен   69' (Пеллегри Пьетро (   69') Желсон Мартиньш   70' (Геббельс Виллем (   70') Бен-Йеддер Виссам   58' (Балло-Туре Фоде (   58') Фолланд Кевин
Запасные: Йоветич Стеван Маецки Радослав Матазо Элио Матсима Крислен
06 декабря. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Лилль
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