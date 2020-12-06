«Лилль» переиграл «Монако» в матче за второе место в Лиге 1

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06 Декабря 2020, 16:53,
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В центральном матче 13-го тура чемпионата Франции «Лилль» и «Монако» спорили за выход на второе место. Игра получилась упорной, и первый гол был забит лишь на 53-й минуте, когда Жонатан Иконе собрал около себя соперников и вывел на удар Джонатана Дэвида. Спустя 12 минут «доги» провели быструю атаку, которую завершил недавно вышедший на замену Юсуф Язиджи. «Монако» ответил голом Пьетро Пеллегри на 90-й минуте.
Отметим, что россиянин Александр Головин пока остается вне заявки своей команды. После этой неудачи «Монако» остается четвертым, «Лилль» - второй с отставанием в два очка от «ПСЖ».
Протокол игры
|(1:0) Дэвид Джонатан 53'
|(2:0) Язиджи Юсуф 65'
|90' Пеллегри Пьетро (2:1)
Меньян Майк • Джало Тьягу 64' 83' ( Лихаджи Исаак ( 83') • Фонте Жозе • Ботман Свен • Мандава Рейнилду • Иконе Жонатан 69' ( Веа Тимоти ( 69' ) • 90'Андре Бенжамин 69' ( Шека ( 69') • Сумаре Бубакари • Бамба Джонатан 83' ( Брадарич Домагой ( 83') • Дэвид Джонатан 62' ( Язиджи Юсуф ( 62') • Йилмаз Бурак
Запасные: Сумаоро Адама • Ниассе Шейх • Писсуто Эухенио • Карнезис Орестис
Манноне Вито • Агилар Рубен • Дисаси Аксель • Бадиашиле Бенуа 80' ( Марипан Гильермо ( 80') • Кайо Энрике 58' ( Фабрегас Сеск ( 58') • Диоп Софьян • Фофана Юссуф • Чуамени Орельен 69' ( Пеллегри Пьетро ( 69') • Желсон Мартиньш 70' ( Геббельс Виллем ( 70') • Бен-Йеддер Виссам 58' ( Балло-Туре Фоде ( 58') • Фолланд Кевин
Запасные: Йоветич Стеван • Маецки Радослав • Матазо Элио • Матсима Крислен
06 декабря. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Лилль