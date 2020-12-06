«Лилль» переиграл «Монако» в матче за второе место в Лиге 1

В центральном матче 13-го тура чемпионата Франции «Лилль» и «Монако» спорили за выход на второе место. Игра получилась упорной, и первый гол был забит лишь на 53-й минуте, когда Жонатан Иконе собрал около себя соперников и вывел на удар Джонатана Дэвида. Спустя 12 минут «доги» провели быструю атаку, которую завершил недавно вышедший на замену Юсуф Язиджи. «Монако» ответил голом Пьетро Пеллегри на 90-й минуте.

Отметим, что россиянин Александр Головин пока остается вне заявки своей команды. После этой неудачи «Монако» остается четвертым, «Лилль» - второй с отставанием в два очка от «ПСЖ».