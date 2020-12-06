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​Директор «ПСЖ» рассказал о прогрессе в переговорах с Мбаппе

06 Декабря 2020, 10:21,

Global Look Press

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о прогрессе в переговорах с нападающим Килианом Мбаппе по поводу продления контракта.

«Мы разговариваем. Мы хотим обсудить этот вопрос, Мбаппе тоже хочет обсудить этот вопрос. Сейчас пришло время прийти к более чёткому представлению о своём будущем.

Всё идёт хорошо. Мы определённо сделали шаги вперёд по сравнению с тем, что было 10 или 15 дней назад. Мы будем продолжать двигаться в этом направлении», - сказал Леонардо Canal+.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Талантливого форварда слухи то и дело связывают с «Реалом».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Леонардо
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