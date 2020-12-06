​Директор «ПСЖ» отреагировал на слова Неймара о воссоединении с Месси

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06 Декабря 2020, 09:21,
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отреагировал на слова нападающего Неймара о своём желании воссоединиться с Лионелем Месси.
«Знаете, это нормально, что Неймар сказал это аргентинскому журналисту. Он должен был говорить о Месси. Всё в порядке.
Мы должны сохранять уважение к игрокам из других клубов. Месси – футболист «Барселоны». Когда кто-то говорит об игроках «ПСЖ», нам это не нравится. Поэтому мы никогда не даём комментарии по поводу чужих игроков. Сейчас не время думать о трансферах.
Мы очень довольны составом, который у нас есть. Мы думаем о нашем сезоне и о сложном завершении первой его части», - сказал Леонардо Canal+.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Неймар, Леонардо