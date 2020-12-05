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​Головин не сыграет с «Лиллем»

05 Декабря 2020, 23:58,

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Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит воскресный матч чемпионата Франции против «Лилля». Российский футболист не вошёл в опубликованный на официальном сайте монегасков список футболистов, которые готовы сыграть.

Как сообщается на сайте «Монако», Головин возобновил адаптивные тренировки. Очевидно, россиянин ещё не готов на сто процентов.

Напомним, Александр Головин получил травму ещё в конце августа в поединке Лиги 1 против «Метца». С тех пор российский полузащитник, выступающий за «Монако» с лета 2018 года, на поле не появлялся.

«Монако» занимает шестое место в таблице чемпионата Франции на текущий момент.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Монако, Александр Головин
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