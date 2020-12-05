Тухель решил покинуть «ПСЖ»

Немецкий специалист Томас Тухель принял решение относительно своего будущего во французском «ПСЖ». Как сообщает издание Le Parisien, 47-летний тренер не собирается продлевать истекающий контракт и хочет покинуть клуб следующим летом.

Ранее появилась информация, что Тухель заинтересован в подписании соглашения с «Манчестер Юнайтед». Также пригласить специалиста хочет лондонский «Арсенал».

Томас занимает пост главного тренера «ПСЖ» с лета 2018-го года. Под его руководством дважды становилась чемпионом Лиги 1, а в прошлом сезоне дошла до финала Лиги чемпионов, где проиграла мюнхенской «Баварии» (0:1).