Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тухель решил покинуть «ПСЖ»

05 Декабря 2020, 14:55,

Global Look Press

Немецкий специалист Томас Тухель принял решение относительно своего будущего во французском «ПСЖ». Как сообщает издание Le Parisien, 47-летний тренер не собирается продлевать истекающий контракт и хочет покинуть клуб следующим летом.

Ранее появилась информация, что Тухель заинтересован в подписании соглашения с «Манчестер Юнайтед». Также пригласить специалиста хочет лондонский «Арсенал».

Томас занимает пост главного тренера «ПСЖ» с лета 2018-го года. Под его руководством дважды становилась чемпионом Лиги 1, а в прошлом сезоне дошла до финала Лиги чемпионов, где проиграла мюнхенской «Баварии» (0:1).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Томас Тухель
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола