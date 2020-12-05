Виллаш-Боаш объяснил своё удаление в матче с «Нимом»

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05 Декабря 2020, 10:25,
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Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, занимающий пост главного тренера «Марселя», прокомментировал свое удаление в первом тайме поединка против «Нима» в рамках 13-го тура чемпионата Франции.
«Мое удаление было логичным, я немного нервничал, сказал чушь, поэтому красная карточка оказалась заслуженной», - сказал португалец.
Встреча завершилась гостевой победой клуба из Марселя со счетом 2:0.
В настоящий момент команда Андре Виллаша-Боаша имеет в своем активе 24 набранных балла и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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