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Виллаш-Боаш объяснил своё удаление в матче с «Нимом»

05 Декабря 2020, 10:25,

LiveSport.Ru

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, занимающий пост главного тренера «Марселя», прокомментировал свое удаление в первом тайме поединка против «Нима» в рамках 13-го тура чемпионата Франции.

«Мое удаление было логичным, я немного нервничал, сказал чушь, поэтому красная карточка оказалась заслуженной», - сказал португалец.

Встреча завершилась гостевой победой клуба из Марселя со счетом 2:0.

В настоящий момент команда Андре Виллаша-Боаша имеет в своем активе 24 набранных балла и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Андре Виллаш-Боаш
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