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Перенесённый матч между «Марселем» и «Лансом» состоится 3 января

05 Декабря 2020, 10:19,

Global Look Press

Стало известно, когда состоится перенесенный поединок девятого тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Лансом». Эта встреча не состоялась в назначенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщают французские СМИ, матч «Марсель» - «Ланс» состоится в воскресенье, третьего января.

В настоящий момент подопечные Андре Виллаша-Боаша имеют в своем активе 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице Лиги 1. Что касается «Ланса», то эта команда набрала 18 баллов и располагается на девятой позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Ланс
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