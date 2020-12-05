Перенесённый матч между «Марселем» и «Лансом» состоится 3 января

Стало известно, когда состоится перенесенный поединок девятого тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Лансом». Эта встреча не состоялась в назначенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщают французские СМИ, матч «Марсель» - «Ланс» состоится в воскресенье, третьего января.

В настоящий момент подопечные Андре Виллаша-Боаша имеют в своем активе 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице Лиги 1. Что касается «Ланса», то эта команда набрала 18 баллов и располагается на девятой позиции.