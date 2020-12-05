Перенесённый матч между «Марселем» и «Лансом» состоится 3 января

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05 Декабря 2020, 10:19,
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Стало известно, когда состоится перенесенный поединок девятого тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Лансом». Эта встреча не состоялась в назначенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Как сообщают французские СМИ, матч «Марсель» - «Ланс» состоится в воскресенье, третьего января.
В настоящий момент подопечные Андре Виллаша-Боаша имеют в своем активе 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице Лиги 1. Что касается «Ланса», то эта команда набрала 18 баллов и располагается на девятой позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Марсель, Ланс