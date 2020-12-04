Ковач: «Травма Головина оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач ответил на вопрос о российском полузащитнике Александре Головине, который продолжается восстанавливаться от травмы.

«Александр находится на правильном пути. Я недавно разговаривал с медицинским персоналом, они порекомендовали мне не форсировать его возвращение, потому что травма Александра оказалась более серьёзной, чем предполагалось изначально. Я жду его, потому что он является отличным игроком.

На данный момент у нас неплохие результаты, так что, возможно, будет правильнее подождать ещё неделю или две, чтобы не рисковать им», - цитирует Ковача пресс-служба «Монако».