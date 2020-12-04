«ПСЖ» продлил контракт с Пембеле

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04 Декабря 2020, 14:16,
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«ПСЖ» продлил контракт с центральным защитником Тимоте Пембеле.
Как сообщает пресс-служба парижан, новое соглашение Пембеле с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2024 года.
«Это вознаграждение за большую работу, которую я проделал с тех пор, как пришёл в клуб. «ПСЖ» предложил мне новый контракт, а я подписал его без раздумий», - прокомментировал Пембеле продление соглашения.
18-летний центральный защитник является воспитанником французского клуба, в нынешнем сезоне он сыграл один матч за основную команду парижан, но голевыми действиями не отметился.
Отметим, что Пембеле выступает за молодёжную сборную Франции.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ПСЖ, Тимоте Пембеле