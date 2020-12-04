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«ПСЖ» продлил контракт с Пембеле

04 Декабря 2020, 14:16,

Global Look Press

«ПСЖ» продлил контракт с центральным защитником Тимоте Пембеле.

Как сообщает пресс-служба парижан, новое соглашение Пембеле с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Это вознаграждение за большую работу, которую я проделал с тех пор, как пришёл в клуб. «ПСЖ» предложил мне новый контракт, а я подписал его без раздумий», - прокомментировал Пембеле продление соглашения.

18-летний центральный защитник является воспитанником французского клуба, в нынешнем сезоне он сыграл один матч за основную команду парижан, но голевыми действиями не отметился.

Отметим, что Пембеле выступает за молодёжную сборную Франции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Тимоте Пембеле
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